СМИ: Байден подключился к выступлению Харрис только по голосовой связи
23 июля 202405:33
Американский президент Джо Байден подключился к выступлению вице-президента Камалы Харрис, сообщает Ura.ru.
Глава государства прокомментировал ее выступление. Похожий на Байдена голос, на вопрос Харрис, слышит ли он аплодисменты, ответил утвердительно.
Подключать по видеосвязи президента США организаторы не стали.
Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru