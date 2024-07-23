СМИ: Байден подключился к выступлению Харрис только по голосовой связи

Американский президент Джо Байден подключился к выступлению вице-президента Камалы Харрис, сообщает Ura.ru.

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Глава государства прокомментировал ее выступление. Похожий на Байдена голос, на вопрос Харрис, слышит ли он аплодисменты, ответил утвердительно.

Подключать по видеосвязи президента США организаторы не стали.

Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Pool / ABACA
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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