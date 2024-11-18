СМИ: Хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США

Дело передано в ФБР, которое расследует масштабы утечки. Библиотека уведомила пострадавших сотрудников, включая штаб-квартиры обеих партий.



Представитель Библиотеки сообщил, что хакеры могли получить доступ к переписке с конгрессменами с января по сентябрь 2024 года. Брешь устранена, принимаются меры по предотвращению инцидентов. Атаку признали шпионской деятельностью иностранного врага.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов сообщил, что пренебрежение к обновлению системы может привести к краже данных, напоминает RT.

