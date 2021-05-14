СМИ: Хакеры из DarkSide похитили данные у Toshiba

Группировка хакеров DarkSide объявила 14 мая, что украла секретные данные у французского отделения японской электротехнической корпорации Toshiba, сообщил телеканал NHK со ссылкой на японскую компанию, которая занимается кибербезопасностью.

СМИ: Хакеры требуют от Apple $50 млн за украденные секретные чертежи

По ее данным, хакеры из DarkSide опубликовали заявление о том, что похитили у Toshiba 740 гигабайт информации. Это личные данные сотрудников, сведения о новых проектах и работе менеджмента. Сейчас корпорация расследует случившееся.

Ранее стало известно, что американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась атаке киберпреступников из DarkSide, пишет RT. Происшествие на несколько дней парализовало работу компании, которая перекачивает почти половину топлива на Восточном побережье США. Как утверждают в Соединенных Штатах, хакеры находятся в России, но не связаны с правительством, сообщает Газета.ру. Компании пришлось заплатить злоумышленникам пять миллионов долларов, пишет ТК «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАЯпонияХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры