СМИ: Хакеры требуют от Apple $50 млн за украденные секретные чертежи

Тайваньская компания Quanta Computer, один из основных поставщиков комплектующих для корпорации Apple, стала жертвой взлома хакерской группировки REvil. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на обращение злоумышленников в даркнете.

По данным агентства, кибергруппировка, предположительно базирующаяся в России, взломала корпоративную систему Quanta Computer. В подтверждение злоумышленники опубликовали 15 чертежей еще не выпущенной в производство модели MacBook.

Хакеры сообщили, что связались с тайваньской компанией, рассказав о взломе, однако Quanta Computers не выказала интереса к выкупу похищенных данных. Злоумышленники выдвинули требования к Apple: корпорация должна до 1 мая выплатить хакерам 50 млн долларов, в противном случае группировка начнет планомерно выкладывать украденную информацию в открытый доступ.

Американская корпорация пока не ответила на требования хакеров и никак не прокомментировала инцидент.

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ТЕГИ:ТехнологииКражаХакерыApple
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