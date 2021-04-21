СМИ: Хакеры требуют от Apple $50 млн за украденные секретные чертежи
Тайваньская компания Quanta Computer, один из основных поставщиков комплектующих для корпорации Apple, стала жертвой взлома хакерской группировки REvil. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на обращение злоумышленников в даркнете.
По данным агентства, кибергруппировка, предположительно базирующаяся в России, взломала корпоративную систему Quanta Computer. В подтверждение злоумышленники опубликовали 15 чертежей еще не выпущенной в производство модели MacBook.
Хакеры сообщили, что связались с тайваньской компанией, рассказав о взломе, однако Quanta Computers не выказала интереса к выкупу похищенных данных. Злоумышленники выдвинули требования к Apple: корпорация должна до 1 мая выплатить хакерам 50 млн долларов, в противном случае группировка начнет планомерно выкладывать украденную информацию в открытый доступ.
Американская корпорация пока не ответила на требования хакеров и никак не прокомментировала инцидент.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- СМИ: Хакеры требуют от Apple $50 млн за украденные секретные чертежи
- В США обнаружили устойчивый к антителам штамм коронавируса
- Осенённые президентом: Единороссы пойдут на выборы с тезисами Путина
- В России предложили отправить на Луну робота «Марфу»
- Общее собрание РАН встало на защиту задержанного академика Хазанова
- В РАН рассказали о самых востребованных профессиях будущего
- Президент Чехии назначил нового министра иностранных дел
- Итальянский «Милан» заявил о выходе из Суперлиги
- «Мне есть, что сказать Путину»: Кравчук захотел встретиться с президентом России
- В ДНР заявили о гибели двух ополченцев в результате обстрелов с украинской стороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru