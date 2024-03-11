СМИ: госсервисы во Франции подверглись «небывалой» кибератаке

В ночь на понедельник множество государственных сервисов Франции подверглись мощной кибератаке, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правительстве республики.

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«Атаки имеют классические технические параметры, но носят характер небывалой интенсивности», - заявили в офисе премьер-министра.

Для противодействия кибератакам заработал кризисный центр. Отмечается, что признаков причастности России к инциденту нет.

Как пишет «Свободная пресса», президент Франции Эммануэль Макрон вновь перенес визит на Украину, который был назначен на середину марта. Глава Пятой республики может отправиться в Киев в компании других европейских лидеров, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ХакерыКибератакиФранция

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