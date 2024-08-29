СМИ: Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России

Компания потребовала ввести анти-исковые запреты в ответ на решение властей РФ о разблокировке их YouTube-каналов. Как оказалось в ходе разбирательства, в Google скрывали от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР. Как заявила управляющая Google холдинговая компания Alphabet, у компании возникали юридические вопросы, связанные с РФ, однако их детали не разглашались.

Google стремится получить судебное постановление, которое исключит возможность предъявления претензий за пределами США и Великобритании.

Ранее Федеральный суд Северного округа Калифорнии отменил заседание по искам американской кампании Google к АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонду православного телевидения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

