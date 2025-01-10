СМИ: Глобальная температура в 2024 году впервые поднялась выше прогнозируемого уровня

Уточняется, что средняя температура в 2024 году была на 1,6 градуса выше доиндустриального уровня. В сравнении с 2023 годов она увеличилась на 0,1 градуса.

В организации связывают потепление с сжиганием ископаемого топлива. Для изменения ситуации необходимо отказаться от использования угля, нефти и газа.

По данным C3S, самый жаркий день за всю историю наблюдений - 22 июля 2024 года. При этом 10 июля 2024 года рекордные 44% территории планеты были охвачены сильной или экстремальной жарой.

Ранее сообщалось, что в результате глобального потепления из архипелага в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара. Исчезновение острова заметили школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ», сравнившие снимки архипелага Земля Франца-Иосифа с метеорологических спутников, передает «Радиоточка НСН».

