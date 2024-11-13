За 25 лет число опасных погодных явлений в России выросло в два раза

За последнюю четверть века количество опасных явлений в России удвоилось. Об этом рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к таким явлениям относятся торнадо, сильный снег и сильный ветер, засухи, опустынивания, волны тепла. Метеоролог подчеркнул, что такая ситуация связана с глобальным потеплением.

При этом, как заявил Вильфанд, нет оснований утверждать, что в следующем году опасных погодных явлений станет больше.

Нынешний год может стать самым теплым за всю историю наблюдений на Земле

Возможные сценарии глобального потепления к концу столетия рассматривает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Согласно лучшему из них, температура повысится на 1,5–2 градуса в сравнении с доиндустриальным периодом. Однако если просто бездействовать, то температура может вырасти и на 5–5,5 градусов.

Ранее в МГУ имени Ломоносова рассказали, что в Москве за 243 года потеплело на три градуса.


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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеРоман ВильфандГидрометцентр России

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