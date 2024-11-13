За 25 лет число опасных погодных явлений в России выросло в два раза
За последнюю четверть века количество опасных явлений в России удвоилось. Об этом рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, к таким явлениям относятся торнадо, сильный снег и сильный ветер, засухи, опустынивания, волны тепла. Метеоролог подчеркнул, что такая ситуация связана с глобальным потеплением.
При этом, как заявил Вильфанд, нет оснований утверждать, что в следующем году опасных погодных явлений станет больше.
Возможные сценарии глобального потепления к концу столетия рассматривает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Согласно лучшему из них, температура повысится на 1,5–2 градуса в сравнении с доиндустриальным периодом. Однако если просто бездействовать, то температура может вырасти и на 5–5,5 градусов.
Ранее в МГУ имени Ломоносова рассказали, что в Москве за 243 года потеплело на три градуса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен: НАТО подготовит Украину к боевым действиям в 2025 году
- Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
- РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены
- Наташа Королева рассказала об убийстве Игоря Талькова
- Генерал Шамарин заключил сделку со следствием
- Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны
- Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года
- Милонов предложил отказаться от шестидневки в российских школах
- Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно
- В Севастополе возбудили дело о теракте после взрыва авто с военным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru