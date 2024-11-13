За 25 лет число опасных погодных явлений в России выросло в два раза

За последнюю четверть века количество опасных явлений в России удвоилось. Об этом рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к таким явлениям относятся торнадо, сильный снег и сильный ветер, засухи, опустынивания, волны тепла. Метеоролог подчеркнул, что такая ситуация связана с глобальным потеплением.

При этом, как заявил Вильфанд, нет оснований утверждать, что в следующем году опасных погодных явлений станет больше.