СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник во внешнеполитической службе сообщества.

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По словам европейского дипломата, главы МИД также обсудят возможности ЕС в части содействия установлению мира в Афганистане.

Ситуация в стране обострилась на фоне вывода из страны войск США и союзников. Продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Представители движения заявили о взятии под контроль большинства районов Афганистана.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АфганистанЕвросоюз
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