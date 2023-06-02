СМИ: Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае
2 июня 202319:07
Глава ЦРУ Уильям Бернс в мае посетил Китай с тайным визитом для переговоров с официальными лицами, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Бернс провел встречу с китайскими коллегами и назвал важным поддерживать открытые линии связи по каналам разведки.
Поездка была организована, в том числе, с целью стабилизации отношений между странами, отмечают источники. Отношения между странами охладели после визита официального представителя США Ненси Пелоси в Тайвань в августе прошлого года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru