СМИ: Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае

Глава ЦРУ Уильям Бернс в мае посетил Китай с тайным визитом для переговоров с официальными лицами, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Бернс провел встречу с китайскими коллегами и назвал важным поддерживать открытые линии связи по каналам разведки.

Поездка была организована, в том числе, с целью стабилизации отношений между странами, отмечают источники. Отношения между странами охладели после визита официального представителя США Ненси Пелоси в Тайвань в августе прошлого года.

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
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