СМИ: Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране
31 июля 202406:38
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит, сообщает Mehr.
По данным агентства, это произошло в столице Ирана Тегеране. Другой информации о его гибели пока нет.
Ранее в ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru