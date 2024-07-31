СМИ: Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит, сообщает Mehr.

СМИ: Израиль считает, что лидер ХАМАС окружил себя щитом из пленных

По данным агентства, это произошло в столице Ирана Тегеране. Другой информации о его гибели пока нет.

Ранее в ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИранХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры