СМИ: Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

По данным агентства, это произошло в столице Ирана Тегеране. Другой информации о его гибели пока нет.

Ранее в ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

