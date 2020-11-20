СМИ: Глава минобороны Армении уйдет в отставку
Министр обороны Армении Давид Тоноян (на фото - справа) подал в отставку. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на армянское издание «Аравот».
По информации источников, пост главы минобороны займет главный советник премьер-министра республики Никола Пашиняна — Вагаршак Арутюнян. Он уже возглавлял военное ведомство в 1999-2000 годах.
Ранее глава кабмина уволил заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна и главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.
Директор Института политических исследований Сергей Марков во время пресс-конференции НСН на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?» высказал свои предположения, что стало причиной поражения Армении в карабахском конфликте.
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