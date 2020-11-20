СМИ: Глава минобороны Армении уйдет в отставку

Министр обороны Армении Давид Тоноян (на фото - справа) подал в отставку. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на армянское издание «Аравот».

По информации источников, пост главы минобороны займет главный советник премьер-министра республики Никола Пашиняна — Вагаршак Арутюнян. Он уже возглавлял военное ведомство в 1999-2000 годах.