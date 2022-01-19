СМИ: Глава МИД Казахстана не считает, что к беспорядкам причастен Назарбаев
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что причастность бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева к январским беспорядкам установит или опровергнет расследование, сообщает портал Euractiv.
По данным сайта, отивечая на соответствующий вопрос министр отметил, что не считает, что к беспорядкам причастен экс-глава страны или его родственники.
Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никакого конфликта или противостояния элите в республике нет, а слухи на данную тему «абсолютно беспочвенны», сообщает RT.
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