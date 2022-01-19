СМИ: Глава МИД Казахстана не считает, что к беспорядкам причастен Назарбаев

По данным сайта, отивечая на соответствующий вопрос министр отметил, что не считает, что к беспорядкам причастен экс-глава страны или его родственники.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никакого конфликта или противостояния элите в республике нет, а слухи на данную тему «абсолютно беспочвенны», сообщает RT.