СМИ: Глава МИД Казахстана не считает, что к беспорядкам причастен Назарбаев

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что причастность бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева к январским беспорядкам установит или опровергнет расследование, сообщает портал Euractiv.

Назарбаев заявил, что находится в столице Казахстана

По данным сайта, отивечая на соответствующий вопрос министр отметил, что не считает, что к беспорядкам причастен экс-глава страны или его родственники.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никакого конфликта или противостояния элите в республике нет, а слухи на данную тему «абсолютно беспочвенны», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:БеспорядкиКазахстанНазарбаев
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