СМИ: глава ФБР мог использовать самолеты ведомства для личных целей

Глава бюро подозревается в злоупотреблении средствами налогоплательщиков. Парламентарии в своем документе описывают как минимум несколько подобных случаев. Так, недавно Рэй в течение более часа использовал один из бортов своего ведомства, предназначенных для борьбы с террористами, чтобы совершить полет к своей загородной резиденции в Саранак-Лейк. Аналогичные поездки были совершены 2 и 5 июня. Конгрессмены отмечают, что данные расходы должны быть возмещены.

Они потребовали, чтобы глава ФБР к 29 августа представил Конгрессу США документы, подтверждающие, что он совершил компенсационные выплаты в финансовый отдел своего ведомства за совершение личных перелетов.

