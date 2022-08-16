СМИ: глава ФБР мог использовать самолеты ведомства для личных целей
Члены палаты представителей Соединенных Штатов потребовали от директора ФБР Кристофера Рэя отчитаться об использовании им правительственных самолетов для личных поездок, сообщает РИА Новости.
Глава бюро подозревается в злоупотреблении средствами налогоплательщиков. Парламентарии в своем документе описывают как минимум несколько подобных случаев. Так, недавно Рэй в течение более часа использовал один из бортов своего ведомства, предназначенных для борьбы с террористами, чтобы совершить полет к своей загородной резиденции в Саранак-Лейк. Аналогичные поездки были совершены 2 и 5 июня. Конгрессмены отмечают, что данные расходы должны быть возмещены.
Они потребовали, чтобы глава ФБР к 29 августа представил Конгрессу США документы, подтверждающие, что он совершил компенсационные выплаты в финансовый отдел своего ведомства за совершение личных перелетов.
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