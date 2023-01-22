СМИ: глава аппарата Белого дома может уйти в отставку

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн может вскоре покинуть свой пост, сообщает The New York Times.

Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах в доме президента

Как пишет газета, это станет наиболее значительной сменой кадров в администрации с момента вступления президента США Джо Байдена в должность. По данным издания, Клейн в частном порядке упоминал о намерении «двигаться дальше».

Кандидатуры на роль преемника рассматриваются, сообщил источники The New York Times в госаппарате. Предположительно, официальное заявление об отставке Клейна может последовать за обращением американского лидера 7 февраля.

NYT отмечает, что Клейн за время своей работы добился высоких результатов, а его влияние на президента США было велико.

Ранее кандидат в губернаторы штата Кентукки Джефф Янг заявил, что Байдена следует отстранить от должности за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАБелый Дом
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