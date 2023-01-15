Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах в доме президента

По его словам, 11 января юристы главы Белого дома осмотрели его жилье в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич. Несколько засекреченных документов времен вице-президентства Байдена были найдены в гараже в доме в Уилмингтоне, еще один одностраничный документ был обнаружен среди материалов, хранившихся в примыкающей комнате. Отмечается, что вся документация была немедленно передана Минюсту.

Ранее Белый дом сообщил, что секретные документы оказались в офисе американского лидера Джо Байдена по ошибке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

