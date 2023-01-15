Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах в доме президента
Еще несколько страниц секретных документов были обнаружены в частном доме американского лидера Джо Байдена в Уилмингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специального советника президента по юридическим вопросам Ричарда Саубера.
По его словам, 11 января юристы главы Белого дома осмотрели его жилье в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич. Несколько засекреченных документов времен вице-президентства Байдена были найдены в гараже в доме в Уилмингтоне, еще один одностраничный документ был обнаружен среди материалов, хранившихся в примыкающей комнате. Отмечается, что вся документация была немедленно передана Минюсту.
Ранее Белый дом сообщил, что секретные документы оказались в офисе американского лидера Джо Байдена по ошибке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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