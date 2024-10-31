СМИ: Германия закрывает все генконсульства Ирана в стране

По данным агентства, речь идёт о диппредставительствах во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. Уточняется, что работать продолжит посольство исламской страны в Берлине.

В DPA указали, что решение закрыть все генконсульства Ирана в Германии было принято в ответ на казнь Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство.

Ранее власти Румынии решили закрыть генеральное консульство страны в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

