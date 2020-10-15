СМИ: Германия тайно готовится к ядерной войне
В Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий Bild.
Учения немецких ВВС и союзников по НАТО с и пользованием бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, прошли на авиабазе Нёрфених с целью отработки обороны Германии с использованием атомных бомб.
Немецкое издание отмечает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создал риски начала ядерной войны.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности остановили со 2 августа 2019 года по инициативе США. После запуска США ракеты в декабре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в срочном порядке заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.
Также США пока не определились, намерены ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон уверен, что Москва обладает двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.
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