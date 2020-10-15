СМИ: Германия тайно готовится к ядерной войне

В Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий Bild.

Учения немецких ВВС и союзников по НАТО с и пользованием бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, прошли на авиабазе Нёрфених с целью отработки обороны Германии с использованием атомных бомб.

Немецкое издание отмечает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создал риски начала ядерной войны.