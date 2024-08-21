СМИ: Германия проигнорировала требование Туска «извиниться и молчать»

Как заявил немецкий высокопоставленный чиновник, у Берлина и Варшавы есть «общий враг» — президент России Владимир Путин, поэтому немецкие власти решили не отвечать на выпад Туска и не портить отношения с Польшей.

Ранее стало известно, что подозреваемый ФРГ в причастности к подрыву российских газопроводов «Северные потоки» выехал из Польши на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

