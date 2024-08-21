СМИ: Германия проигнорировала требование Туска «извиниться и молчать»

Глава правительства Польши Дональд Туск удивил чиновников в ФРГ требованием «извиниться и молчать» после того, как следователи из Германии заявили, что подозреваемый в подрыве российских газопроводов «Северные потоки» скрылся через территорию Польши, сообщает The Wall Street Journal.

Россия потребовала от Германии поделиться данными о деле «Северных потоков»

Как заявил немецкий высокопоставленный чиновник, у Берлина и Варшавы есть «общий враг» — президент России Владимир Путин, поэтому немецкие власти решили не отвечать на выпад Туска и не портить отношения с Польшей.

Ранее стало известно, что подозреваемый ФРГ в причастности к подрыву российских газопроводов «Северные потоки» выехал из Польши на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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