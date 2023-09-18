СМИ: Германия отнимает у Польши источник рабочей силы - беженцев с Украины
Германия захотела отнять у Польши ценный ресурс, сообщает хорватская Advance.
Речь идет о рабочей силе в лице украинских беженцев. Их ФРГ переманивает к себе. Ранее, когда в Германии наблюдался дефицит рабочей силы, правительство, которое на тот период возглавляла Ангела Меркель, возило мигрантов из бедных стран под эгидой «высоконравственной заботы» о людях со стороны экономически развитого государства. Это были беженцы из бедных стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Теперь это украинцы.
При этом с начала спецоперации большая часть вынужденных переселенцев из Украины сконцентрировалась в Польше, но на сегодня основная часть из них находится в ФРГ.
Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Германия отнимает у Польши источник рабочей силы - беженцев с Украины
- В США разбился новейший самолет-«невидимка»
- Поезд Ким Чен Ына проехал по России более четырёх тысяч километров
- В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
- СМИ: магазины в России заполнены продуктами
- В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в футбол
- В Белом доме заявили о росте количества критикующих помощь и расходы на Украину конгрессменов
- Байден захотел изменить работу СБ ООН
- На Украине заявили, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве
- Володин заявил, что обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru