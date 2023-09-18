СМИ: Германия отнимает у Польши источник рабочей силы - беженцев с Украины

Речь идет о рабочей силе в лице украинских беженцев. Их ФРГ переманивает к себе. Ранее, когда в Германии наблюдался дефицит рабочей силы, правительство, которое на тот период возглавляла Ангела Меркель, возило мигрантов из бедных стран под эгидой «высоконравственной заботы» о людях со стороны экономически развитого государства. Это были беженцы из бедных стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Теперь это украинцы.

При этом с начала спецоперации большая часть вынужденных переселенцев из Украины сконцентрировалась в Польше, но на сегодня основная часть из них находится в ФРГ.

Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

