Rzeczpospolita: Польша выдает Киеву украинцев-беженцев призывного возраста
Польша начала выдавать Киеву беженцев-мужчин призывного возраста. Об этом пишет Rzeczpospolita.
«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», — отмечается в материале.
Так, Киеву выдали украинцев, которые нелегально переправляли мигрантов из Белоруссии в страны Евросоюза.
По данным издания, после начала специальной военной операции РФ на Украине в Польшу въехали около 2,87 млн украинцев 18 - 60 лет, обратно выехали около 2,8 млн человек. При этом в Польше остаются около 80 тысяч украинцев, которых потенциально могут мобилизовать, пишет RT.
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- Rzeczpospolita: Польша выдает Киеву украинцев-беженцев призывного возраста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru