СМИ: Германия намерена продлить карантин до конца января

Власти Германии планируют продлить карантин в стране из-за коронавируса до конца января. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает ТАСС.

Соответствующее решение, по информации издания, было принято по итогам совещания канцлерам ФРГ Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель государства.

Предполагаемая дата завершения карантинных мер - 24 или 31 января. Ограничения предполагают закрытие всех магазинов и учреждения, помимо продовольственных.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГермания
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