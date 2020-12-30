СМИ: Германия намерена продлить карантин до конца января
30 декабря 202020:59
Власти Германии планируют продлить карантин в стране из-за коронавируса до конца января. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает ТАСС.
Соответствующее решение, по информации издания, было принято по итогам совещания канцлерам ФРГ Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель государства.
Предполагаемая дата завершения карантинных мер - 24 или 31 января. Ограничения предполагают закрытие всех магазинов и учреждения, помимо продовольственных.
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30 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru