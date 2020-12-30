СМИ: Германия намерена продлить карантин до конца января

Власти Германии планируют продлить карантин в стране из-за коронавируса до конца января. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает ТАСС.

Соответствующее решение, по информации издания, было принято по итогам совещания канцлерам ФРГ Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель государства.

Предполагаемая дата завершения карантинных мер - 24 или 31 января. Ограничения предполагают закрытие всех магазинов и учреждения, помимо продовольственных.

