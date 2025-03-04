СМИ: Германия ищет способы помешать запуску «Северного потока-2»

Правительство Германии считает, что возобновление работы газопровода «Северный поток-2» в результате возможных переговоров между Россией и США — вполне реальный сценарий. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Ричард Гренелл несколько раз посещал Швейцарию для обсуждения условий возобновления работы газопровода. По данным издания, американские инвесторы могут стать посредниками в поставках российского газа через «Северный поток-2».