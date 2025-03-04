СМИ: Германия ищет способы помешать запуску «Северного потока-2»
Правительство Германии считает, что возобновление работы газопровода «Северный поток-2» в результате возможных переговоров между Россией и США — вполне реальный сценарий. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Ричард Гренелл несколько раз посещал Швейцарию для обсуждения условий возобновления работы газопровода. По данным издания, американские инвесторы могут стать посредниками в поставках российского газа через «Северный поток-2».
Помимо этого, обсуждаются планы по восстановлению «Северного потока-1» для поставок «зеленого» водорода из Финляндии в Германию.
Газопровод «Северный поток-2» был завершен в 2021 году, но его запуск был приостановлен после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также введения США санкций против оператора проекта. В сентябре 2022 года взрыв вывел из строя одну из ниток «Северного потока-2», а также обе нитки «Северного потока», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru