«Конкурент США»: Трамп не снимет санкции с «Северных потоков» ради сделки с Россией

«Что касается интересов США, они вряд ли заинтересованы в этом с точки зрения бизнеса. Они сами продают СПГ в Европу, в ближайшие три года планируется запуск дополнительных заводов по сжижению газа. Для этого газа необходимы продажи, новых рынков нет, будет происходить передел текущих рынков. Против «Северного потока» санкции ввел именно Трамп при первом президентстве. Этот проект – конкурент для американского СПГ. Трампу газопровод не нужен и с точки зрения уступок в переговорах, для этого есть замороженные резервы. Это примерно 300 миллиардов долларов. «Северный поток» - это не приоритетное направление в сделке с Россией», - объяснил он.

При этом Пикин подчеркнул, что восстановление работы «Северных потоков» больше зависит от Европы, которая далека от подобных желаний.

«Это пока слухи и домыслы, потому что восстановление работы «Северного потока-2» больше зависит от Европы, он проходит по их территории. Пока с точки зрения европейцев никакого желания о возобновлении работы не было высказано. Отдельные европейские политики всегда поддерживали возобновление, но власти это не озвучивали никогда. Оператор, конечно, заинтересован, так как компании грозит банкротство. Даже немцы вообще не хотят никакого восстановления. В будущем это возможно только при смене власти, пока Германия этого не хочет. Одна нитка «Северного потока» сохранена, технически она готова к работе, это вопрос выдачи разрешения. Но политические ограничения вряд ли позволят это легко решить», - заключил собеседник НСН.

Ранее СМИ сообщали, что специальный посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз посетил Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода «Северный поток», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

