СМИ: Германию ждут «суровые последствия» без «Северного потока»

По данным издания, если газопровод не откроется, жителей Германии и экономику страны ожидают очень суровые последствия. Главный удар придется на промышленность, за счет нормирования потребления электроэнергии. За этим последуют сокращения рабочих мест и ограничения производства. Как следствие — дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляцию, которое уже подрывает мировую экономику.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия возобновит прокачку газа в Европу после планового ремонта «Северного потока», однако ее объемы могут снизиться из-за санкций Канады.

