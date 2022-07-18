СМИ: Германию ждут «суровые последствия» без «Северного потока»
ФРГ ждут серьезные проблемы, если трубопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, сообщает Forbes.
По данным издания, если газопровод не откроется, жителей Германии и экономику страны ожидают очень суровые последствия. Главный удар придется на промышленность, за счет нормирования потребления электроэнергии. За этим последуют сокращения рабочих мест и ограничения производства. Как следствие — дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляцию, которое уже подрывает мировую экономику.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия возобновит прокачку газа в Европу после планового ремонта «Северного потока», однако ее объемы могут снизиться из-за санкций Канады.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
- МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине
- Назван способ наказать курящих соседей
- Хакеры рассказали о россиянах, сотрудничающих с украинской военной разведкой
- СМИ: Германию ждут «суровые последствия» без «Северного потока»
- СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
- Лавров заявил, что у Вашингтона нет доказательств о мирном характере биолабораторий на Украине
- Шольц не готов снять санкции с РФ несмотря на страдания граждан Германии
- Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций
- Трасс готова встретиться с Путиным на саммите G20
- Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за российской турбины для газопровода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru