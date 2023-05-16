СМИ: Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

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Открыта продажа билетов на рейсы с 20 мая. Перелет будет стоить от 840 лари (около $330).

Во вторник, 16 мая, компания получила разрешение на полеты в Москву от грузинского Агентства гражданской авиации.

РБК со ссылкой на представителя авиаперевозчика «Азимут» Павла Удода сообщает, что стоимость перелета из Москвы в Тбилиси составит 17-20 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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