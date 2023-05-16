СМИ: Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву
16 мая 202321:09
Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву. Об этом пишет РИА Новости.
Открыта продажа билетов на рейсы с 20 мая. Перелет будет стоить от 840 лари (около $330).
Во вторник, 16 мая, компания получила разрешение на полеты в Москву от грузинского Агентства гражданской авиации.
РБК со ссылкой на представителя авиаперевозчика «Азимут» Павла Удода сообщает, что стоимость перелета из Москвы в Тбилиси составит 17-20 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мы столько не запускаем»: Шойгу ответил на заявления о якобы сбитых «Кинжалах»
- США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь
- В офисе Зеленского признали нехватку оружия для начала наступления ВСУ
- Эрдоган рассказал об отношениях с Россией в случае победы во втором туре
- СМИ: Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву
- Розенбаум едва не попал в ДТП в Ростовской области
- Пригожин объявил о полной зачистке «гнезда» Артемовска
- ООН выступила против терактов после слов Буданова об убийствах россиян
- CNN сообщил о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине
- Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский недооценил мощь российской армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru