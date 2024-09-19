СМИ: КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором

Северная Корея запустила в Республику Корея более 160 воздушных шаров с мусором. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, КНДР запустила объекты с вечера 18 сентября и в ночь на 19 сентября. Около 30 из них нашли на севере центральной южнокорейской провинции Кенгидо, а также в столичном регионе.

Отмечается, что в пакетах был бытовой мусор, в том числе бумага и пластик, каких-либо опасных веществ найдено не было.

КНДР уже запускала шары с мусором на территорию Южной Кореи в июле, большая часть из них упала в море, несколько приземлились в границах президентской резиденции в Сеуле, напоминает «Свободная пресса».

