СМИ: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую предложила Москва, сообщает РИА Новости.

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За документ проголосовали 119 стран, против – 53. Резолюцию в частности отказались поддерживать представители Украина, США и ФРГ.

В документе рекомендуется принять меры в законодательной и образовательной сферах, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Также осуждаются действия, связанные с героизацией нацизма, включая пропаганду через граффити и рисунки нацистской тематики.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:НацизмГенассамблея ООН

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