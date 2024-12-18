СМИ: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

За документ проголосовали 119 стран, против – 53. Резолюцию в частности отказались поддерживать представители Украина, США и ФРГ.

В документе рекомендуется принять меры в законодательной и образовательной сферах, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Также осуждаются действия, связанные с героизацией нацизма, включая пропаганду через граффити и рисунки нацистской тематики.

