Цены на газ в Европе опустились ниже $940

Цены на газ в Европе в ходе торгов упали ниже $940 за тысячу кубометров впервые с 13 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Отмечается, что по состоянию на 16:13 мск январские фьючерсы по индексу TTF снизились до $897,2 за тысячу кубометров.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите в Бишкеке заявил, что цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныГаз
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