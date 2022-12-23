Цены на газ в Европе опустились ниже $940

Отмечается, что по состоянию на 16:13 мск январские фьючерсы по индексу TTF снизились до $897,2 за тысячу кубометров.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите в Бишкеке заявил, что цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

