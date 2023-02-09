СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР

Причина тому — якобы поставки России компонентов и технологий, применяемых в военных целях. Кроме того, Великобритания оценивает долгосрочную возможность отправки боевых самолетов Киеву в связи с неожиданным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию». Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS.

