СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР
Страны G7 обсуждают ограничительные меры против компаний из Китая, Ирана и КНДР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина тому — якобы поставки России компонентов и технологий, применяемых в военных целях. Кроме того, Великобритания оценивает долгосрочную возможность отправки боевых самолетов Киеву в связи с неожиданным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию». Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS.
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