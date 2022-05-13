В Афганистане заявили о намерении покупать российские газ и нефть

Афганистан планирует покупать у России нефть и газ. Об этом заявил временный поверенный в делах страны в Москве Джамал Насир Гарвал.

СМИ: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов

Как отметил дипломат, государства ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов.

«Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — цитирует Гарвала РИА Новости.

Поверенный подчеркнул, что Афганистан очень заинтересован в закупках российского топлива и настроен на достижение соглашений и подписание конкретных документов, пишет RT.

Между тем Международное энергетическое агентство подсчитало прибыль России от продажи нефти. По данным экспертов, доходы Москвы продолжают расти, несмотря на санкции. С начала 2022 года РФ ежемесячно продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка $20 млрд, отмечает РИА ФАН.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ГазНефтьРоссияАфганистан
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