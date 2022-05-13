В Афганистане заявили о намерении покупать российские газ и нефть
Афганистан планирует покупать у России нефть и газ. Об этом заявил временный поверенный в делах страны в Москве Джамал Насир Гарвал.
Как отметил дипломат, государства ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов.
«Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — цитирует Гарвала РИА Новости.
Поверенный подчеркнул, что Афганистан очень заинтересован в закупках российского топлива и настроен на достижение соглашений и подписание конкретных документов, пишет RT.
Между тем Международное энергетическое агентство подсчитало прибыль России от продажи нефти. По данным экспертов, доходы Москвы продолжают расти, несмотря на санкции. С начала 2022 года РФ ежемесячно продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка $20 млрд, отмечает РИА ФАН.
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