В Афганистане заявили о намерении покупать российские газ и нефть

Как отметил дипломат, государства ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов.

«Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — цитирует Гарвала РИА Новости.

Поверенный подчеркнул, что Афганистан очень заинтересован в закупках российского топлива и настроен на достижение соглашений и подписание конкретных документов, пишет RT.

Между тем Международное энергетическое агентство подсчитало прибыль России от продажи нефти. По данным экспертов, доходы Москвы продолжают расти, несмотря на санкции. С начала 2022 года РФ ежемесячно продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка $20 млрд, отмечает РИА ФАН.

