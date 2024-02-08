СМИ: Французские железнодорожники объявили о забастовке
Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) анонсировали забастовку, сообщает Midi Libre.
По данным издания, акция протеста пройдёт 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда. Отмечается, что о забастовке было объявлено после встречи профсоюзов с руководством SNCF.
«Встреча не позволила отменить предупреждение профсоюзов о забастовке 16-18 февраля», - говорится в публикации.
Отмечается, что с 15 по 19 февраля также будут бастовать работники компании Sud-Rail.
Ранее польские фермеры объявили, что 9 февраля устроят забастовку и заблокируют границу с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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