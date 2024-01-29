СМИ: Французские фермеры с 14 часов планируют начать осаду Парижа

Среди объектов, проезд к которым окажется перекрыт, два ключевых аэропорта — Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейший сельско-хозяйственный рынок Рюнжи. По информации газеты, акция продлится по меньшей мере пять дней. МВД Франции усилило меры безопасности и привлекло 15 тысяч полицейских к охране порядка.

ермеры недовольны мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Ранее они перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, передает RT.

