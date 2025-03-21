СМИ: Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Киеву
Франция и Италия заблокировала выделение 5 миллиардов евро на обеспечение Киева боеприпасами в текущем году, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это произошло на фоне того, как большинство из 27 государств-членов Евросоюза, собравшихся 20 марта в Брюсселе, сплотились вокруг выделения финансирования для военной помощи Украине.
Разногласия подтвердили сложности в обеспечении Киева боеприпасами. Это также говорит о рисках того, что Евросоюз не в состоянии поддерживать Украину.
Ранее стало известно, что объем фонда военной помощи Киеву, который страны ЕС готовятся утвердить, сократился с 40 до 5 миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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