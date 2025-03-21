СМИ: Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Киеву

По данным агентства, это произошло на фоне того, как большинство из 27 государств-членов Евросоюза, собравшихся 20 марта в Брюсселе, сплотились вокруг выделения финансирования для военной помощи Украине.

Разногласия подтвердили сложности в обеспечении Киева боеприпасами. Это также говорит о рисках того, что Евросоюз не в состоянии поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что объем фонда военной помощи Киеву, который страны ЕС готовятся утвердить, сократился с 40 до 5 миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

