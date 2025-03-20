Президент Финляндии призвал вооружить Украину «до зубов»
Украину следует вооружить «до зубов», считает президент Финляндии Александер Стубб. Об этом он заявил в интервью Politico.
«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», - поделился мнением глава государства.
Ранее стало известно, что 21 марта лидеры Евросоюза обсудят стратегию по еврообороне, уделив особое внимание плану милитаризации сообщества до 2030 года. В эту стратегию входит долгосрочный план вооружения Киева.
Между тем президент США Дональд Трамп согласился продолжить работу над запросом украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных средств ПВО Киеву. При этом, несмотря на соглашение о поставках оружия, стороны намерены продвигаться по вопросу прекращения огня, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru