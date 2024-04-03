СМИ: финский город Ивало готовится к войне с Россией

Военная база Североатлантического альянса, которую назвали «Арктической Спартой», одна из самых близких к границе РФ. Несколько таких же американских баз расположены в Латвии, Норвегии и Эстонии. Как отмечает издание, Ивало является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения Альянса и Москвы.

Ранее в НАТО заявили, что у России нет планов нападения на страны Альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

