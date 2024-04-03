СМИ: финский город Ивало готовится к войне с Россией
Небольшой город Ивало в Финляндии, находящийся в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к войне НАТО с Москвой, сообщает Express.
Военная база Североатлантического альянса, которую назвали «Арктической Спартой», одна из самых близких к границе РФ. Несколько таких же американских баз расположены в Латвии, Норвегии и Эстонии. Как отмечает издание, Ивало является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения Альянса и Москвы.
Ранее в НАТО заявили, что у России нет планов нападения на страны Альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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