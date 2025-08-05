СМИ: Финляндия за полгода депортировала 90 россиян
За первые шесть месяцев 2025 года власти Финляндии выдворили из страны 90 россиян, в том числе 16 - под конвоем. Об этом со ссылкой на данные финского полицейского управления сообщает газета Iltalehti.
Уточняется, что всего за полгода из Финляндии депортировали 1 374 человека, из них 271 - под конвоем. Чаще всего это были граждане Эстонии (204 человека) и Румынии (130 человек).
Причина, по которой из страны были выдворены россияне не указана. В полиции лишь отметили, что граждан из не входящих в состав ЕС государств, как правило, депортируют из-за отсутствия вида на жительство в Финляндии.
Ранее в МВД Мексики заявили, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа из США депортировали почти 76 тысяч мексиканцев, сообщает RT.
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