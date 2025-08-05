СМИ: Финляндия за полгода депортировала 90 россиян

Уточняется, что всего за полгода из Финляндии депортировали 1 374 человека, из них 271 - под конвоем. Чаще всего это были граждане Эстонии (204 человека) и Румынии (130 человек).

Причина, по которой из страны были выдворены россияне не указана. В полиции лишь отметили, что граждан из не входящих в состав ЕС государств, как правило, депортируют из-за отсутствия вида на жительство в Финляндии.

Ранее в МВД Мексики заявили, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа из США депортировали почти 76 тысяч мексиканцев, сообщает RT.

