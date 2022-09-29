СМИ: Финляндия может закрыть границу для россиян 30 сентября
Границу Финляндии планируется закрыть для российских туристов в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает финское издание Helsingin sanomat. По данным издания, о решении будет объявлено в четверг днем.
Предполагается, что пересечь российско-финскую границу можно будет, например, по семейным обстоятельствам, по учебе или работе. Решение по каждому приезжающему будет приниматься индивидуально.
Финские власти о закрытии границы пока не сообщали.
Ранее Финляндия сообщала, что планирует запретить въезд всем туристам из России. На данный момент она остается единственной страной ЕС, граничащей с Россией, в которую россияне могут въехать.
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