СМИ: Финляндия может закрыть границу для россиян 30 сентября

Предполагается, что пересечь российско-финскую границу можно будет, например, по семейным обстоятельствам, по учебе или работе. Решение по каждому приезжающему будет приниматься индивидуально.

Финские власти о закрытии границы пока не сообщали.

Ранее Финляндия сообщала, что планирует запретить въезд всем туристам из России. На данный момент она остается единственной страной ЕС, граничащей с Россией, в которую россияне могут въехать.

