СМИ: Финляндия может закрыть границу для россиян 30 сентября

Границу Финляндии планируется закрыть для российских туристов в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает финское издание Helsingin sanomat. По данным издания, о решении будет объявлено в четверг днем.

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Предполагается, что пересечь российско-финскую границу можно будет, например, по семейным обстоятельствам, по учебе или работе. Решение по каждому приезжающему будет приниматься индивидуально.

Финские власти о закрытии границы пока не сообщали.

Ранее Финляндия сообщала, что планирует запретить въезд всем туристам из России. На данный момент она остается единственной страной ЕС, граничащей с Россией, в которую россияне могут въехать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыГраницаФинляндия
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