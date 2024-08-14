СМИ: Фигурантка расследования по «Северному потоку» намерена судиться со СМИ ФРГ
Светлана Успенская, фигурирующая в журналистском расследовании по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщила газете Politico о намерении подать в суд на немецкие издательства, участвовавших в публикациях по этому делу.
Politico связалась со Успенской, которая опровергла связь с диверсией трубопроводов. Она подтвердила, что является дайвером, но отметила, что взрывы на глубине 70-80 метров могли произойти только с участием спецназа.
Успенская заявила, что намерена подать в суд на немецкие СМИ на несколько миллионов евро за упоминание ее имени в связи с этим делом.
Она рассказала, что покинула Украину и проживала в Австрии, Болгарии, а ныне находится в Польше. Успенская предоставила фотографии с геоданными, подтверждающими ее пребывание в Украине осенью 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru