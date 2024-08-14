СМИ: Фигурантка расследования по «Северному потоку» намерена судиться со СМИ ФРГ

Светлана Успенская, фигурирующая в журналистском расследовании по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщила газете Politico о намерении подать в суд на немецкие издательства, участвовавших в публикациях по этому делу.

Politico связалась со Успенской, которая опровергла связь с диверсией трубопроводов. Она подтвердила, что является дайвером, но отметила, что взрывы на глубине 70-80 метров могли произойти только с участием спецназа.