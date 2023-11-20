СМИ: Фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на польско-украинской границе
Польские фермеры выразили готовность присоединиться к забастовке дальнобойщиков на украинской границе из-за нечестной конкуренции со стороны Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Так, по словам одного из организаторов ассоциации фермеров «Преданная деревня» Лукаша Мартина, в трехдневной акции протеста на КПП «Медыка» намерены участвовать порядка ста членв организации.
По словам Мартина, фермеры одними из первых пострадали из-за недобросовестной конкуренции. «Сейчас уже бастуют транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — отметил он.
Ранее сообщалось, что три автомобильных пункта пропуска на польско-украинской границе оказались заблокированы польскими перевозчиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru