СМИ: Фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на польско-украинской границе

Так, по словам одного из организаторов ассоциации фермеров «Преданная деревня» Лукаша Мартина, в трехдневной акции протеста на КПП «Медыка» намерены участвовать порядка ста членв организации.

По словам Мартина, фермеры одними из первых пострадали из-за недобросовестной конкуренции. «Сейчас уже бастуют транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — отметил он.

Ранее сообщалось, что три автомобильных пункта пропуска на польско-украинской границе оказались заблокированы польскими перевозчиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

