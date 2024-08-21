Трамп пообещал уволить военных, причастных к выводу войск из Афганистана
Кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп заявил, что если он одержит победу, то уволит военных чиновников, ответственных за неудачный вывод американских войск из Афганистана, сообщает CBS.
В начале августа 2021 года талибы (движение «Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) возобновили наступление на афганские правительственные силы.
5 августа они захватили Кабул и на следующий день объявили о завершении войны. В это время президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские войска завершили эвакуацию из кабульского аэропорта, что ознаменовало конец почти 20-летнего военного присутствия США в Афганистане.
В начале сентября был сформирован временный афганский кабинет во главе с Мохаммадом Хасаном Ахундом, который ранее занимал пост министра иностранных дел при первом правлении «Талибана» и находится под санкциями ООН с 2001 года, передает «Радиоточка НСН».
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