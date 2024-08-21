Трамп пообещал уволить военных, причастных к выводу войск из Афганистана

Кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп заявил, что если он одержит победу, то уволит военных чиновников, ответственных за неудачный вывод американских войск из Афганистана, сообщает CBS.

В начале августа 2021 года талибы (движение «Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) возобновили наступление на афганские правительственные силы.