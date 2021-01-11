СМИ: ФБР сообщило о возможности вооруженных протестов в США
11 января 202121:30
Вооруженные протесты планируются в США в случае отстранения Дональда Трампа от должности президента до инаугурации избранного нового лидера страны Джо Байдена. Об этом сообщил в своем Twitter журналист телекомпании ABC Аарон Катерск, передает ТАСС.
Отмечается, что Катерск в сообщении ссылается на соответствующий документ ФБР, который имеется в его распоряжении. По информации ФБР, протесты могут произойти в десятках штатах с 16 по 20 января.
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11 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru