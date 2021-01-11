СМИ: ФБР сообщило о возможности вооруженных протестов в США

Вооруженные протесты планируются в США в случае отстранения Дональда Трампа от должности президента до инаугурации избранного нового лидера страны Джо Байдена. Об этом сообщил в своем Twitter журналист телекомпании ABC Аарон Катерск, передает ТАСС.

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Отмечается, что Катерск в сообщении ссылается на соответствующий документ ФБР, который имеется в его распоряжении. По информации ФБР, протесты могут произойти в десятках штатах с 16 по 20 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыСША
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