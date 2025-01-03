СМИ: ФБР предупредило об угрозе повторных терактов как в Новом Орлеане
В США сохраняется потенциальная угроза повторных терактов, подобных случившемуся в Новом Орлеане. Как сообщает телеканал ABC, об этом говорится в совместном бюллетене американских Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности.
Отмечается, что документ был разослан всем правоохранительным структурам США, которых призвали проявлять бдительность в отношении случаев активности, которые могут свидетельствовать о потенциальном использовании транспортных средств в качестве «орудия совершения массовых убийств».
Также в бюллетене сообщается, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), к которой примкнул подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане, с 2014 года призывает к использованию автомобилей для совершения террористических атак.
Ранее в Новом Орлеане во время празднования Нового года грузовик въехал в толпу на Бурбон-стрит. После этого водитель вышел из автомобиля и начал стрелять по людям. Погибли не менее 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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