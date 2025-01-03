СМИ: ФБР предупредило об угрозе повторных терактов как в Новом Орлеане

Отмечается, что документ был разослан всем правоохранительным структурам США, которых призвали проявлять бдительность в отношении случаев активности, которые могут свидетельствовать о потенциальном использовании транспортных средств в качестве «орудия совершения массовых убийств».

Также в бюллетене сообщается, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), к которой примкнул подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане, с 2014 года призывает к использованию автомобилей для совершения террористических атак.

Ранее в Новом Орлеане во время празднования Нового года грузовик въехал в толпу на Бурбон-стрит. После этого водитель вышел из автомобиля и начал стрелять по людям. Погибли не менее 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

