СМИ: ФБР обыскало в небоскребе Трампа квартиру компании россиян

Квартира принадлежит компании MIC-USA, которую, как предполагается, контролируют граждане России Олег Пацуля и Агунда Макеева. В ФБР заявили, что проводили предписанные судом действия.

Финансирование для покупки жилья стоимостью 1,65 млн долларов предоставил банк BAC Florida. В 2020 году финансовое учреждение подало в суд на россиян, которые не выполнили обязательства по ипотеке на 975 тыс. долларов.

Ранее в США на Trump Tower появилась проекция с юбилейным поздравлением президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

