СМИ: ФБР обыскало в небоскребе Трампа квартиру компании россиян
ФБР США провело обыск в одном из помещений в здании Trump Tower III в Майами, сообщает The Miami Herald со ссылкой на представителя ведомства.
Квартира принадлежит компании MIC-USA, которую, как предполагается, контролируют граждане России Олег Пацуля и Агунда Макеева. В ФБР заявили, что проводили предписанные судом действия.
Финансирование для покупки жилья стоимостью 1,65 млн долларов предоставил банк BAC Florida. В 2020 году финансовое учреждение подало в суд на россиян, которые не выполнили обязательства по ипотеке на 975 тыс. долларов.
Ранее в США на Trump Tower появилась проекция с юбилейным поздравлением президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Посол России: Братислава готова нарастить контингент НАТО
- СМИ: ФБР обыскало в небоскребе Трампа квартиру компании россиян
- В России назван вероятный регулятор криптоотрасли
- В России появились новые опасные виды клещей
- Франция передаст Киеву десятки бронемашин и танков
- СМИ: страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций
- Врач-онколог: пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
- Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям
- СМИ: Эрдоган не набирает необходимое количество голосов
- Зеленский: «Оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru