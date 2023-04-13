СМИ: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона
Подозреваемый в утечке секретных данных Минобороны США арестован. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, основным подозреваемым стал военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра.
Агенты ФБР уже провели обыск в его доме.
В результате утечки в интернет могли попасть более ста документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей ВСУ, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают ООН, Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Вашингтона объяснений. Ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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