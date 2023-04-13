Подозреваемым в утечке документов Пентагона оказался 21-летний военный
Секретные файлы военного ведомства США мог слить в Сеть 21-летний летчик из штата Массачусетс. Об этом пишет газета The New York Times.
Военнослужащего зовут Джек Тейшейра. Он возглавлял чат из 30 молодых людей, которые обсуждали оружие, расистские мемы и видеоигры, утверждает издание.
Источники в руководстве США подтвердили газете, что хотели бы поговорить с военнослужащим.
Американские СМИ 13 апреля анонсировали первое задержание по делу об утечке секретных файлов. По данным журналистов, правоохранительные органы вышли на след подозреваемого.
На прошлой неделе в публичном доступе оказались сотни конфиденциальных документов Пентагона. Помимо прочего, файлы содержат информацию о военной помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».
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