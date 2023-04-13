Подозреваемым в утечке документов Пентагона оказался 21-летний военный

Военнослужащего зовут Джек Тейшейра. Он возглавлял чат из 30 молодых людей, которые обсуждали оружие, расистские мемы и видеоигры, утверждает издание.

Источники в руководстве США подтвердили газете, что хотели бы поговорить с военнослужащим.

Американские СМИ 13 апреля анонсировали первое задержание по делу об утечке секретных файлов. По данным журналистов, правоохранительные органы вышли на след подозреваемого.

На прошлой неделе в публичном доступе оказались сотни конфиденциальных документов Пентагона. Помимо прочего, файлы содержат информацию о военной помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».

