СМИ: Ежегодный ущерб от интернет-пиратства в мире оценивается в $71 млрд

Мировой ущерб от пиратства онлайн-контента составляет 71 млрд долларов в год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что финансовая модель пиратских сервисов строится на подписках и рекламе. Кроме того, такие сервисы предоставляют более широкий спектр выбора контента, чем легальные платформы, так как они крадут контент сразу из нескольких источников.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН заявил, что власти РФ пришли к общему знаменателю и все-таки решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах, передает «Радиоточка НСН».

