СМИ: Посол Афганистана вызван в иранский МИД

Посла Афганистана вызвали в МИД Ирана из-за неуважительного отношения афганского представителя к иранскому национальному гимну на 38-й Международной конференции исламского единства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее на мероприятии перед выступлением спикера от Ирана был включен национальный гимн республики. Участники конференции встали со своих мест, кроме представителя Афганистана, что вызвало возмущение Тегерана.

Иранская сторона назвала такое поведение неприемлемым и оценила произошедшее как «неуважение к государственному гимну Исламской Республики Иран».

«Руководитель второго департамента Южной Азии МИД вызвал главу посольства этой страны [Афганистана] в МИД республики», — пишет Tasnim.

