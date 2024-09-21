«Хезболлах» подтвердило гибель главы командования спецопераций

Командующий спецоперациями ливанского движения «Хезболлах» Ибрагим Акиль убит в результате авиаудара Израиля в Бейруте. Об этом заявила пресс-служба организации.

Армия Израиля атаковала пусковые установки «Хезболлы» в Ливане

Ранее израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Акиля и нескольких командиров «Хезболлах» точечным ударом по южному пригороду Бейрута.

«Военный вождь Ибрагим Акиль пал... в битве за Иерусалим, освобождение которого было его самой большой мечтой», — отметило ливанское движение.

По данным министерства здравоохранения Ливана, после израильской атаки в Бейруте погибли 14 человек, 66 были ранены.

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ФОТО: РИА Новости
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