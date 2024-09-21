Кимаковский: ВС РФ перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

Российские военнослужащие перерезали железнодорожное сообщение ВСУ на Покровск (Красноармейск) в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас ведутся «серьезные тактические действия» на реке Журавка — последней ландшафтной преграде перед Миргородом и Покровском. Кимаковский подчеркнул, что на этом направлении проходят важные бои, артиллерия и авиация работают для разгрузки дорог, по которым ведется снабжение украинских войск, «то бишь подрываются мосты».

«И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы», — рассказал советник главы ДНР.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.

